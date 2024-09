Officieel: Bearman vervangt Magnussen in Bakoe

Het team van Haas heeft Oliver Bearman aangewezen als de vervanger van Kevin Magnussen voor de race in Bakoe. Magnussen liep afgelopen weekend in Monza tegen een schorsing aan, en Haas moest op zoek naar een vervanger. Het is geen verrassing dat ze bij Bearman zijn uitgekomen.

Bearman is dit jaar de reservecoureur van Haas en Ferrari. De Italiaanse renstal liet hem eerder dit jaar invallen voor Carlos Sainz in Jeddah. Bearman gaat volgend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 rijden voor het team van Haas, maar in Bakoe mag hij dus zijn eerste Grand Prix gaan rijden voor de Amerikaans renstal. Magnussen mag niet deelnemen, omdat hij in Monza zijn twaalfde strafpunt pakte. Als een coureur dat aantal bereikt, dan wordt hij voor een race geschorst.

Bearman beleeft een bijzonder jaar. Hij rijdt dit seizoen in de Formule 2, maar in Jeddah moest hij in de derde vrije training in de Ferrari van Sainz stappen. De Spanjaard had een blindedarmontsteking en kon niet rijden. Bearman maakte een goede indruk en dat deed hij ook in de vrije trainingen die hij voor Haas reed. De Amerikaanse renstal presenteerde hem eerder al als racecoureur voor 2025.