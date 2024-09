Webber verrast door Red Bull-terugval: "Max heeft het team gedragen"

De tegenvallende prestaties van Red Bull zijn het gesprek van de dag in de Formule 1. Veel mensen zijn verrast door de plotselinge terugval van de Oostenrijkse renstal. Ook Mark Webber stelt dat hij dit niet aan heeft zien komen, maar hij is wel lovend over Max Verstappen.

Na twee extreem dominante seizoenen in 2022 en 2023 had iedereen verwacht dat Red Bull ook dit jaar weer zou domineren in de Formule 1. Verstappen begon op oppermachtige wijze aan het seizoen en hij won een vrachtlading aan races. In Miami volgde de ommekeer en wisten Ferrari en McLaren het gat dicht te rijden. Verstappen deed er alles aan om te blijven presteren, maar hij kon niet voorkomen dat ook Mercedes langszij wist te komen.

Red Bull is momenteel langzamer dan de drie concurrenten. Voor veel kenners kwam dit als een verrassing. Oud-coureur Mark Webber heeft een verleden bij Red Bull en in de podcast 'Formula for Success' deelt hij zijn verbazing: "Het was echt een geoliede machine. Max heeft het team dit seizoen al een tijdje gedragen. Dat zagen we in Barcelona, en dat werd ook duidelijk in Silverstone. De zege van Hamilton in Silverstone was echt buitengewoon, maar de tweede plek van Max was van topniveau. We hebben een aantal heel speciale races van Verstappen gezien."