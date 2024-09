'Ferrari wilde geen strijd aangaan met Aston Martin over Newey'

Het lijkt er sterk op dat het team van Aston Martin volgende week de komst van Adrian Newey bekend gaat maken. De Britse topontwerper gaat Red Bull verlaten, en geruime tijd leek Ferrari zijn nieuwe thuis te worden. Het lijkt er echter op dat Ferrari niet wilde concurreren met Aston Martin.

Begin dit jaar maakte Newey bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Direct na de aankondiging werd duidelijk dat meerdere teams interesse hadden in zijn diensten. In die eerste weken leek Ferrari op pole position te staan om een deal te sluiten met Newey. Maar dat leek niet door te gaan, waardoor Aston Martin werd gezien als de favoriet. Meerdere media meldden op dinsdag dat de Britse renstal nog voor de race in Bakoe met een aankondiging gaat komen.

Verhuizen

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com maakt Aston Martin op 10 september de komst van Newey bekend. Het medium meldt dat de interesse van Ferrari zeer serieus was. Volgens Motorsport.com zou Ferrari bereid zijn geweest om Newey een speciale rol willen geven waardoor hij vanuit het Verenigd Koninkrijk kon blijven werken. Al snel werd namelijk duidelijk dat Newey er niets voor voelde om te verhuizen naar Italië.

100 miljoen dollar

De Italiaanse tak van Motorsport.com meldt dat de interesse van Ferrari serieus was. Ze wilden niet alleen aan de Britse eis van Newey voldoen, teambaas Frédéric Vasseur zou al bezig zijn geweest met het beschikbaar maken van het juiste budget. Aston Martin kwam echter ook om de hoek kijken. Ze deden hem een reusachtig contractvoorstel, en dat was iets wat Ferrari niet wilde doen. Volgens het Italiaanse medium wilde Ferrari geen strijd aangaan met Aston Martin, en wilde ze dus ook niet met eenzelfde soort aanbieding komen. Aston Martin zou Newey een aanbieding van 100 miljoen dollar voor drie jaar hebben gedaan. Ferrari zag dat dus niet zitten, en ze verlegden de focus naar het versterken van de huidige structuur.