Manager Newey zwijgt over Aston Martin-geruchten

De kans is zeer groot dat Adrian Newey de overstap gaat maken naar het team van Aston Martin. De Britse topontwerper gaat Red Bull Racing verlaten, en zijn toekomst lijkt duidelijk te zijn. Zijn manager Eddie Jordan weigert iets te zeggen over de verhalen.

Newey werd in de afgelopen maanden in verband gebracht met meerdere teams. De Brit leek eerst naar Ferrari te gaan, maar al snel werd duidelijk dat daar niets van klopte. Hij werd vervolgens gelinkt aan Williams en Alpine, maar ook deze twee teams lijken achter het net te vissen. Meerdere media meldden op dinsdag dat Newey een contract gaat tekenen bij het team van Aston Martin. De verwachting is dat dit rond gaat komen voor de Azerbeidzjaanse Grand Prix.

Newey zwijgt zelf over zijn toekomst. Zijn manager Eddie Jordan sprak zich er in de afgelopen maanden wel veelvuldig over uit. De Ierse oud-teambaas van Jordan wil nu echter niet ingaan op de geruchten over Aston Martin. In gesprek met de Britse omroep BBC is Jordan duidelijk: "Ik ben er nog niet klaar om antwoord te geven. Ik zal er nu op geen enkele manier openheid over gaan geven." Bij Aston Martin deden ze eerder deze week iets minder geheimzinnig over de zaak, eigenaar Lawrence Stroll stelde dat hij er alles aan doet om Newey binnen te halen.