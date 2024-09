Leclerc eerlijk over band met Sainz: "Soms haatte ik hem"

Carlos Sainz en Charles Leclerc zijn al jarenlang elkaars teamgenoot bij het team van Ferrari. Na dit seizoen komt daar verandering in. Sainz gaat het team verlaten, en Leclerc geeft toe dat hij hem gaat missen. Volgens de Monegask waren ze niet altijd even goede vrienden.

Sainz en Leclerc vormen sinds 2021 het rijdersduo van Ferrari. Ze zijn aan elkaar gewaagd, maar ze lijken ook goede vrienden te zijn. Volgend jaar komt er een einde aan dit rijdersduo. Ferrari heeft Lewis Hamilton gecontracteerd voor de komende seizoenen, en Sainz gaat het team verlaten. De Spaanse coureur stapt over naar het team van Williams waar hij een line-up gaat vormen met Alexander Albon.

Relatie

Leclerc gaat Sainz missen in de komende jaren. De Monegaskische coureur is lovend over zijn huidige teamgenoot. In de podcast 'Beyond the Grid' krijgt Leclerc de vraag wat hij het meest gaat missen aan Sainz: "Ik denk de persoon Carlos. We kunnen het heel goed met elkaar vinden. Helaas wordt alles tegenwoordig te veel en te vaak geanalyseerd en bekritiseerd. De realiteit is echter dat we altijd een zeer goede relatie hebben gehad."

Haten

Toch stelt Leclerc dat hij niet altijd goede vrienden was met Sainz. De Monegask clashte wel eens met Sainz en daar doet hij ook niet geheimzinnig over: "Er waren wel veel momenten dat ik hem onder mijn helm echt zat te haten, maar hij deed dat bij mij ook. We dachten niet hetzelfde over behaalde situaties. Maar na een gesprek was alles dan weer goed tussen ons. We delen veel interesses en we kenden heel veel gedenkwaardige momenten die ik mijn leven lang zal herinneren."