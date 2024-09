'Aston Martin gaat Newey voor Bakoe presenteren'

De kans is zeer groot dat Adrian Newey snel met duidelijkheid over zijn toekomst gaat komen. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij Red Bull en hij gaat waarschijnlijk een contract tekenen bij Aston Martin. De aankondiging volgt mogelijk al voor de aanstaande Grand Prix van Azerbeidzjan.

In mei maakte Newey bekend dat hij Red Bull Racing gaat verlaten. Hij was jarenlang één van de belangrijkste mensen binnen de Oostenrijkse renstal. De topontwerper was verantwoordelijk voor alle titelwinnende wagens van het team. Het was dan ook niet vreemd dat meerdere teams op zijn handtekening aasden toen bekend werd dat hij Red Bull ging verlaten. Aston Martin lijkt de strijd om Newey's krabbel nu te hebben gewonnen.

Eerder vandaag meldden meerdere Britse platformen al dat Newey gaat tekenen bij Aston Martin. Het doorgaans goed ingevoerde Motorsport.com bevestigt het nieuws nu. Volgens Motorsport.com zal de aankondiging snel komen, het is de verwachting dat er meer nieuws komt voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. Dat betekent dat er in de aankomende twee weken een bericht naar buiten zal komen. Het medium meldt dat Newey nu is begonnen aan zijn gardening leave zodat hij begin 2025 kan beginnen bij Aston Martin. De Britse renstal zou met Newey weer een grote slag slaan, want eerder trokken ze ook al Andy Cowell en Enrico Cardile aan.