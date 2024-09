Brown sneert naar Red Bull: "Zou fijn zijn om Newey in huis te hebben!"

Red Bull Racing kan de hete adem van McLaren in de nek voelen in het constructeurskampioenschap. De verschillen zijn nog maar zeer klein, en de constructeurstitel van Red Bull komt in gevaar. Zak Brown grapt dat Red Bull op dit moment iemand zoals Adrian Newey nodig heeft.

Red Bull is allesbehalve oppermachtig in de Formule 1. Na jaren van overheersing zijn ze nu bijgehaald door de concurrentie. De concurrenten hebben het gat niet alleen dichtgereden, ze hebben Red Bull ook ingehaald. In Monza werd dat pijnlijk duidelijk. Max Verstappen werd zesde met een grote achterstand op de veel snellere Ferrari's en McLarens. McLaren staat nu ook vlak achter Red Bull in het constructeurskampioenschap.

McLaren-CEO Zak Brown is heel erg trots op de resultaten van zijn team. Hij wil Red Bull gaan inhalen. Hij ziet de Oostenrijkers worstelen en hij spreekt zich uit bij Sky Sports: "Uiteindelijk weet ik niet wat er aan de hand is. Ik durf te hebben dat het fijn zou zijn om nu Adrian Newey aan tafel te hebben en te kijken naar hoe je de auto kan verbeteren. Ook Jonathan Wheatley maakt nu nog deel uit van het team, maar hij heeft besloten verder te kijken, terwijl Rob Marshall naar ons is overgestapt. Je hebt het dan over drie belangrijke medewerkers. Dat kan niet anders dan een verlies zijn. We hebben allemaal slechte pitstops, maar het lijkt erop dat Red Bull minder stabiel is dan de afgelopen tijd."