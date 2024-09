Marko baalt en spreekt van een wanprestatie

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige Grand Prix in Italië. De ontevredenheid was groot na afloop van de race. Ook Helmut Marko baalde als en stekker, en hij stelt dat Red Bull nu echt enorme problemen heeft en dat ze snel een oplossing moeten vinden.

Red Bull kende op zaterdag al een enorm tegenvallende kwalificatie in Monza. Ze hadden een grote achterstand op de concurrentie, en in de race hoopten ze hun achterstand goed te kunnen maken. Dat lukte echter niet, en daar waren ze niet blij mee. Een furieuze Max Verstappen kwam als zesde over de streep, terwijl zijn teamgenoot Sergio Perez genoegen moest nemen met de achtste plaats.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet blij met het resultaat. De Oostenrijker was enorm teleurgesteld en hij deelde zijn emoties met ORF: "We zijn vooral blij dat Ferrari heeft gewonnen met een gewaagde, maar toch succesvolle strategie. Ook zijn we blij met de sportieve houding van McLaren. Dat kan je zien in de eerste ronde en dat ze daarna niet van plaats wisselden. Met anderen woorden, onze wanprestaties waren niet zo opvallend. Het had nog erger kunnen zijn, maar het gat was ongeveer hetzelfde als in Zandvoort. Als Lando toen vanaf de start had geleid, zou de achterstand 40 seconden zijn geweest. Nu was het 38 seconden. We weten dat we enorme problemen hebben en dit helpt niet."