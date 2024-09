Norris heeft het gevoel dat McLaren veel sneller is geworden

Lando Norris start de Italiaanse Grand Prix van vandaag vanaf de pole position. De Brit geldt als de favoriet voor de zege, en zijn team McLaren lijkt zeer sterk te zijn. Norris stelt dat hij het gevoel heeft dat hij veel sneller is op de rechte stukken dan in de voorgaande jaren.

McLaren heeft het momentum in de Formule 1 momenteel stevig in handen. De Britse renstal was gisteren ijzersterk in de kwalificatie. Norris pakte de pole position en zijn teamgenoot Oscar Piastri noteerde de tweede tijd. Voor vandaag gelden ze dan ook als de topfavorieten voor de zege. Met een beetje geluk kunnen ze vandaag de koppositie in het constructeurskampioenschap overnemen van Red Bull Racing.

Norris barst ook van het zelfvertrouwen. Hij voelt zich op zijn gemak in zijn McLaren-bolide. De Britse coureur stelt in gesprek met de internationale media dat zijn auto veel sneller aanvoelt dan in de voorgaande jaren: "Als je dit vergelijkt met vorig jaar, dan is het alsof we nu 20 kilometer per uur sneller zijn op de rechte stukken. Het is echt heel veel. Vorig jaar was het best wel schokkend om te zien hoe we presteerden op de rechte stukken. Het kwam zeker als een verrassing, maar het laat ook het verschil zien tussen wanneer je wel of niet goed voorbereid naar een race komt."