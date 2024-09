"Marko ziet nog overwinningskansen voor Red Bull"

Het team van Red Bull Racing kende een rampzalige kwalificatie in Monza. Max Verstappen en Sergio Perez konden zich niet mengen in de strijd om de pole position, en de achterstand was nogal groot. Helmut Marko sluit echter niet uit dat zijn team zich kan mengen in de strijd om de zege.

Red Bull begon goed aan het weekend met solide prestaties in de vrije trainingen. In de kwalificatie leken ze mee te kunnen strijden om de pole, maar in Q3 was hun achterstand heel groot. Max Verstappen en Sergio Perez hadden een flinke achterstand op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Ferrari. Verstappen was niet tevreden met zijn zevende tijd en ook teambaas Christian Horner en teamadviseur Helmut Marko baalden als een stekker.

Marko heeft echter nog steeds vertrouwen in een goed resultaat. De Oostenrijker denkt dat een strijd om de zege er wel inzit. Als de Duitse tak van Sky Sports hem hiernaar vraagt, antwoord hij bevestigend: "De pace in Q2 was er, dat was wel goed. Gelukkig is dit Monza en je kan hier inhalen. Ik denk dat het een hele, hele intense race wordt en dat niemand zomaar kan wegrijden. Ook de McLarens niet, tenzij ze met elkaar het slipstreamen goed uitvoeren en niet met elkaar gaan vechten. Niets is verloren, maar als we dezelfde performance hebben, dan ziet het er niet goed uit."