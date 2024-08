Norris verrast zichzelf met pole: "Mijn rondje was niet goed"

Lando Norris pakte vandaag voor het tweede raceweekend op rij de pole position. De Britse coureur wist zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri achter zich te laten. Norris was na afloop redelijk verrast met het feit dat hij de pole position op zijn naam had geschreven.

Norris zag er vrijwel de hele kwalificatie zeer snel uit. De Britse McLaren-coureur maakte weinig foutjes en in tegenstelling tot zijn concurrenten raakte hij de grindbak niet. Norris leek niet helemaal tevreden te zijn met het rondje dat hem de pole position opleverde in Monza. Hij verontschuldigde zich bij zijn team, maar zijn engineer verblijde hem door te melden dat hij de snelste tijd had gereden.

Enigszins verrast stapte Norris uit zijn papajakleurige McLaren-bolide. Hij nam de felicitaties van zijn concurrenten in ontvangst, babbelde wat met Piastri en sprak zich toen uit bij de enthousiaste interviewer Davide Valsecchi: "Het is geweldige om weer een pole te pakken. Dat we de eerste en tweede tijd hebben gepakt in een veld waar de verschillen klein zijn, is verrassend. Het doet me pijn om het te zeggen, maar mijn rondje was niet heel erg goed. Maar ik ben wel heel erg blij met de pole position. Ik verwacht geen makkelijk race, want er zijn zoveel dingen onduidelijk met bijvoorbeeld de banden. Maar ik heb er wel zin in!"