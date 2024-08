Marko vindt training Antonelli onnodige druk

Het team van Mercedes maakte vandaag bekend dat Andrea Kimi Antonelli volgend jaar in de Formule 1 rijdt. Hij wordt de opvolger van Lewis Hamilton, en gisteren mocht de jonge Italiaan al een vrije training rijden. Antonelli crashte en volgens Helmut Marko had Mercedes onnodig veel druk op de schouders van de jonge Italiaan gelegd.

Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten ter wereld. De Italiaan maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Mercedes en Toto Wolff prijst hem al maanden de hemel in. Het was dan ook voor niemand een verrassing dat Mercedes vanochtend bekendmaakte dat Antonelli volgend jaar voor hen gaat rijden. Op de vrijdag mocht hij al zijn eerste vrije training rijden, en dat ging helemaal mis. Binnen een paar minuten was hij gecrasht.

De crash was ongelukkig, want in de minuten daarvoor liet Antonelli een aantal goede dingen zien. Al snel vroeg men zich af of het wel een goed idee was om Antonelli voor de ogen van zijn landgenoten te laten debuteren in een training. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko vindt dat niet slim, zo laat hij weten aan Motorsport.com: "Totdat hij van de baan vloog, was hij snel. Dat is volgens mij wel een goed teken. Maar aan de andere kant is het denk ik onnodige druk geweest om hem uitgerekend in Italië zijn eerste vrije training te laten rijden."