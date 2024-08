Marko stelt dat Verstappen sneller is dan het lijkt

Max Verstappen kende een goede eerste dag in Monza. De Nederlandse regerend wereldkampioen had weinig grote problemen en hij noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd. Red Bull-adviseur Helmut Marko was redelijk positief na de eerste trainingen.

Verstappen noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd, maar in de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de veertiende tijd. Dat gaf echter geen eerlijk beeld van Verstappens pace. Hij had een momentje in Parabolica, maar er waren meer coureurs die daar vandaag eventjes moesten bijsturen. Het gevoel bij Red Bull was goed, en dat was in de voorgaande raceweekenden wel anders.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko had een goed gevoel. De Oostenrijker was tevreden en hij besprak Verstappens dag tegenover ORF: "in de eerste ronde van zijn kwalificatiesimulatie maakte Max een foutje in de Parabolica. En ik geloof dat hij in de tweede ronde niets kon forceren, omdat Magnussen toen net was gecrasht. Maar we zaten er wel bij. We hebben de motor ook nog niet op volle toeren laten draaien. In de longrun lagen we, voordat de graining optrad, absoluut vooraan het veld. Het ziet er dus veel slechter uit dan daadwerkelijk het geval is. Maar er zijn wel nog steeds problemen die niet makkelijk op te lossen zijn."