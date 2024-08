Verstappen lacht om rookieplannen: "Dan ben ik op vakantie!"

De Formule 1 doet er alles aan om jonge coureurs meer kansen te geven. Deze week werd duidelijk dat er nu zelfs wordt gesproken over een speciale sprintrace voor rookies. Max Verstappen heeft er niet echt een mening over en hij grapt dat hij dan toch op vakantie is.

Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigde deze week een gerucht dat rondging in de zomerbreak. Domenicali gaf bij de Italiaanse tak van Motorsport.com toe dat er momenteel wordt gesproken over een speciale sprintrace voor rookies die moet plaatsvinden in Abu Dhabi na het seizoen. Op het Yas Marina Circuit wordt na de seizoensfinale altijd de zogenaamde Young Driver Test verreden, dus de teams zijn dan toch aanwezig.

In Monza kregen de coureurs de kans om te reageren op deze nieuwe plannen van Domenicali. Regerend wereldkampioen Max Verstappen maakt zich hier niet zo druk om. Als de internationale media hem ernaar vraagt, reageert hij grappend: "Dat is niet mijn probleem! Ik ben dan toch op vakantie! Ik weet dus ook niet echt wat ik er precies van moet vinden. Ik denk niet dat iedereen zin heeft in een race op de dinsdag na de laatste Grand Prix van het seizoen. Als je rookies een kans wil geven, dan moet je ze gewoon in de auto zetten."