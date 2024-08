Domenicali bevestigt plannen voor sprintrace voor rookies

Het is geen geheim dat de Formule 1 nadenkt over manieren om rookies meer kansen te geven. Teams zijn al verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training, en Stefano Domenicali bevestigt dat er nu wordt gesproken over een speciale sprintrace.

Vandaag de dag is het voor rookies heel erg lastig om echt ervaring op te doen in de Formule 1. Het aantal testdagen met de huidige wagens is beperkt, en verder zijn er alleen de verplichte vrije trainingen. Een aantal teams laten rookies wel meters maken tijdens tests met oudere auto's, maar dat is niet voor alle renstallen mogelijk. De Formule 1 denkt aan allerlei creatieve oplossingen, en één plan wordt nu serieus overwogen.

Eerder gingen er al geruchten rond over een soort speciale sprintraces voor rookies in Abu Dhabi. Het is niet langer een gerucht, want Formule 1-CEO Stefano Domenicali bevestigt de plannen tegenover Motorsport.com: "Er ligt een project op tafel, namelijk het organiseren van een sprintrace voor jonge rijders in Abu Dhabi. We bekijken hoe we jonge rijders de kans kunnen geven tijdens de Yas Marina-test en hoe ze ervaring op kunnen doen. Niet alleen tijdens de test, maar ook in een competitieve context. Het zou hun training, bedoeld voor de volgende stap, zeker helpen. We praten er eind september tot in detail over om te zien in hoeverre dit haalbaar is."