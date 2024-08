Verstappen ziet Newey-exit niet als oorzaak terugval: "Normaal gesproken kan dat niet"

Na een lastig weekend in Zandvoort hoopt het team van Red Bull Racing wel te kunnen scoren in Monza. Max Verstappen blijft zeer rustig en hij ziet niet per se een verband tussen de mindere resultaten en het aanstaande vertrek van Adrian Newey.

Red Bull begon op een sterke wijze aan het huidige seizoen, maar sinds het raceweekend in Miami vallen de resultaten tegen. Opvallend genoeg werd rond dat weekend ook het vertrek van topontwerper Adrian Newey aangekondigd. De Brit vertrekt begin 2025 definitief bij Red Bull, en hij focust zich nu al niet meer op de Formule 1-werkzaamheden van Red Bull. Wat opvalt is dat in de tussentijd de resultaten van Red Bull overduidelijk minder goed zijn geworden.

In Monza krijgt Max Verstappen vragen over deze kwestie. De regerend wereldkampioen reageert duidelijk als hem door de internationale media wordt gevraagd of het vertrek van Newey een van de oorzaken is van de mindere resultaten: "Normaal gesproken niet. Sinds de aankondiging dat hij vertrekt, gaat het natuurlijk lastiger. Maar het zou niet zo moeten zijn dat als iemand vertrekt de prestaties ineens minder zijn, want de auto is nog steeds hetzelfde. Normaal gesproken kan dat helemaal niet." Verstappen zelf heeft nog weinig contact met Newey: "In de laatste weken hadden we niet zoveel contact meer. In de fabriek is hij ook van kantoor veranderd, dus dat is iets anders. Maar als we elkaar zien, is alles goed. We hebben altijd een goede relatie gehad, dus dat is het probleem niet."