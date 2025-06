Verstappen hekelt vragen over mogelijke schorsing: "Is dit een grap?"

Max Verstappen moet ook dit weekend opletten om een eventuele schorsing te ontlopen. In Oostenrijk zit hij echter niet te wachten op vragen over dit onderwerp, en stelt hij dat hij deze vragen al weken krijgt.

Verstappen heeft momenteel elf strafpunten op zijn superlicentie staan. Een coureur wordt geschorst als hij twaalf strafpunten heeft verzameld in twaalf maanden tijd. Verstappens eerste strafpunten vervallen na afloop van de Grand Prix van Oostenrijk, wat betekent hij dit weekend nog één keer goed op moet blijven letten. Als hij dit weekend één strafpunt pakt, dan volgt er immers een schorsing.

'Maak je een grap?'

In Oostenrijk moest hij zich melden bij de persconferentie van de FIA. Toen hij weer werd gevraagd naar een mogelijke schorsing, reageerde hij duidelijk: "Maak je een grap? Is dit een val? Ik krijg deze vraag nu al weken en ik heb niets toe te voegen aan mijn vorige antwoorden." Bij andere vragen over dit onderwerp had Verstappen weinig zin om antwoord te geven.

Toen Verstappen werd gevraagd of hij nu onnatuurlijker racet door de wirwar van regels, reageert hij weer fel: "Laat ik daar ook maar niets over zeggen, want ik wil helemaal niet riskeren dat ik een strafpunt krijg voor het antwoord dat ik geef!"

Goede herinneringen aan Spielberg

Verstappen wilde het wel hebben over de mogelijkheden in Oostenrijk. Hij won hier immers al vijf races, de Grand Prix van Stiermarken in 2021 meegerekend. Vorig jaar pakte hij hier de pole position: "Ik heb me op dit circuit altijd heel erg goed gevoeld. Er zijn altijd circuits die je beter liggen dan anderen."

"De flow van de baan, met name in de tweede en derde sector, is onze auto ook heel vaak goedgezind. Het is duidelijk dat we hier niet de favoriet zijn en het wordt dit weekend weer warm, dus het wordt zwaar op de banden."