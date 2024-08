Marko begrijpt Perez: "Niet fijn om de teamgenoot van Max te zijn"

Het team van Red Bull Racing is niet langer oppermachtig in de Formule 1. Max Verstappen probeert er het beste van te maken, en dat resulteert regelmatig in goede resultaten. Volgens Helmut Marko is het dan ook niet fijn om de teamgenoot van Verstappen te zijn.

Verstappen voert nog altijd het wereldkampioenschap aan, maar hij ziet Lando Norris wel dichterbij komen. De Brit versloeg Verstappen afgelopen weekend in Zandvoort. Voor de ogen van zijn landgenoten kwam Verstappen als tweede over de streep in zijn lastig bestuurbare RB20. Red Bull heeft overduidelijk problemen, maar Verstappen weet nog met enige regelmaat een topprestatie neer te zetten.

Zelfvertrouwen

Verstappen is dan ook veel sneller dan zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft het heel moeilijk en hij ontving veel kritiek. Red Bull-adviseur Helmut Marko laat zich uit over deze kwestie in de podcast Inside Line: "Ik denk dat het momenteel niet fijn is om de teamgenoot van Max te zijn. Alleen Lewis Hamilton en Lando Norris zouden misschien in de buurt kunnen komen, maar uitsluitend in de buurt. De teamgenoot van Max moet in ieder geval veel zelfvertrouwen hebben en toegeven dat hij het tegen de snelste coureur van de Formule 1 opneemt. Het is gewoon zeer moeilijk om Max te verslaan."

Advies

Marko heeft dan ook een duidelijk advies voor Verstappens teamgenoot Perez. De Oostenrijker stelt dat het een zeer lastige taak is: "Gewoon je best doen en kijken waar je kan finishen. Ik moet zeggen dat het Checo lange tijd goed is gelukt, langer dan andere teamgenoten van Max. In Zandvoort bewees hij dat dit het maximale was voor hem en de auto. We verwachten ook van hem dat hij redelijk dicht bij Verstappen staat, niet dat hij Max moet verslaan."