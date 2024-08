Marko duidelijk: "Jos is een grotere fan van Wolff dan van Horner"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met het team van Mercedes. Van een spectaculaire overstap komt het voorlopig echter niet. Helmut Marko snapt dat wel en hij stelt dat Jos Verstappen een grotere fan is van Toto Wolff dan van Christian Horner.

Mercedes-teambaas Wolff probeerde Verstappen los te weken bij Red Bull. Hij gaf eerlijk toe dat hij probeerde te profiteren van de onrust binnen Red Bull Racing. Verstappens vader Jos speelde daar ook een rol bij. De voormalig Formule 1-coureur haalde meerdere keren fel uit naar Red Bull-teambaas Christian Horner en dat zorgde voor nieuwe geruchten. Een mogelijke overstap van Verstappen naar Mercedes, is echter voorlopig van de baan.

Wolff bevestigde dat nieuws in Zandvoort, en daarmee kwam een slepende soap ten einde. Red Bull-adviseur Helmut Marko begrijpt de jacht van Wolff, zo stelt hij in de podcast Inside Line: "Hij zou geen goede teambaas zijn als hij Max niet probeerde binnen te halen. In Monte Carlo zijn er niet zoveel koffietentjes, dus het is logisch dat je elkaar daar tegenkomt. En natuurlijk maakt Toto er dan verhalen van. Daarnaast is Jos Verstappen een grotere fan van Toto dan van Christian Horner, maar op dit moment is alles heel erg duidelijk. Max rijdt volgend seizoen voor Red Bull Racing."