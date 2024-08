"Perez baalt van opvallend Red Bull-probleem"

Het team van Red Bull Racing kende een lastig weekend in Zandvoort. De achterstand op McLaren was groot en ze kampten met de nodige problemen. Ook Sergio Perez kende een frustrerende middag en hij wijst naar een aantal problemen van Red Bull.

Het was al eventjes duidelijk dat Red Bull niet langer oppermachtig is in de Formule 1. De concurrentie heeft het gat dichtgereden, en de verschillen waren klein. In Zandvoort was dit echter niet het geval, en was McLaren-coureur Lando Norris oppermachtig. Hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden als winnaar over de finish. Bij Red Bull gingen direct de alarmbellen af en zoekt men naar antwoorden.

Sergio Perez kwam als zesde over de streep met een achterstand van bijna veertig seconden op Norris. De Mexicaan legde aan de internationale media uit wat de problemen van Red Bull zijn: "Ik ben er gewoon niet blij mee. Ik had de snelheid gewoon niet en het is ook lastig om met de banden om te gaan, vooral onze medium speed performance is heel zwak. Dat zagen we in bocht negen en tien. Ik denk echt dat we zonder dat probleem een stuk competitiever kunnen zijn. We hadden het heel lastig in deze omstandigheden en het feit dat we de wind in de rug hadden hielp ook niet mee. McLaren en Ferrari leken daar minder moeite mee te hebben."