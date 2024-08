Alpine laat Doohan speciale testdag afwerken op Imola

Afgelopen weekend kondigde het team van Alpine Jack Doohan aan voor 2025. De Australiër debuteert volgend jaar in de Formule 1, en Alpine stoomt hem dit jaar klaar voor het echte werk. Vandaag komt hij dan ook in actie tijdens een speciale testdag op Imola.

Doohan is dit jaar de reservecoureur van Alpine. De Franse renstal is al het hele jaar bezig met een speciaal testprogramma om hem klaar te stomen voor het echte werk. Doohan werkte al meerdere tests af en was eerder dit jaar ook in Zandvoort te vinden voor een test. Daags voor de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza maakt Alpine een tussenstop op het circuit van Imola.

Op sociale media laat Alpine weten dat ze een tweedaagse testdag gaan afwerken op het Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Vandaag zal Doohan in actie komen in de A522 uit 2022. Hij zal vandaag zoveel mogelijk meters gaan maken, maar hij is niet de enige coureur die in actie komt. Alpine laat namelijk weten dat ook Kush Maini meters zal gaan maken tijdens de testdagen op Imola. Maini maakt onderdeel uit van de opleidingsploeg van Alpine en hij maakt eerder dit jaar zijn eerste meters in Formule 1-materiaal.