Marko baalt van ijzersterk McLaren: "Kunnen wij alleen van dromen"

Het team van Red Bull Racing leed afgelopen weekend een gevoelige nederlaag in Nederland. Max Verstappen werd verslagen door Lando Norris. De Brit had een reusachtige voorsprong, en dat zorgt voor zorgen bij Red Bull. Helmut Marko wijst naar een rondje van Norris waar Red Bull alleen maar van kan dromen.

Norris was oppermachtig op het circuit van Zandvoort. Hij pakte op zaterdag de pole position, en op zondag reed hij één van de beste races uit zijn loopbaan. Verstappen greep de leiding bij de start, maar na een paar rondjes had Norris de koppositie weer in handen. De Brit gaf de leiding vervolgens niet meer uit handen en hij kwam met een voorsprong van bijna 23 seconden over de finish.

Dromen

Red Bull-adviseur Helmut Marko begint ze een beetje zorgen te maken. De Oostenrijker zag dat McLaren veel sneller was dan zijn team. Bij zijn landgenoten van Servus TV sprak Marko zich na afloop uit: "Over het algemeen werd de duidelijke superioriteit van McLaren onderstreept door de snelste ronde in de 1:13 zonder DRS in de laatste ronde van de race. Van zo'n rondetijd kunnen wij alleen maar dromen. We hebben dus nog heel erg veel werk te doen."

Balans

Marko weet wat Red Bull moet doen om beter voor de dag te komen. De Oostenrijker wijst naar de balans en hij stelt dat er updates nodig zijn: "We weten ongeveer waar de problemen liggen. Er moet meer balans in de auto komen. Meer balans betekent dat de coureur meer vertrouwen heeft en dat de auto minder glijdt, wat gelijk de bandenslijtage verbetert. Er zitten wat dingen in de pijplijn. Hoe snel we die dingen kunnen introduceren? Met het oog op deze nederlaag komen ze waarschijnlijk eerder gisteren dan vandaag."