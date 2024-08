Magnussen start vanuit pitlane na batterijwissel

Kevin Magnussen zal vandaag de Nederlandse Grand Prix vanuit het achterveld starten. De Deense Haas-coureur kende een aardige kwalificatie, maar zijn team heeft besloten om een aantal motoronderdelen te wisselen. Magnussen zal de race waarschijnlijk vanuit de pitlane gaan starten.

Magnussen zou de race vandaag eigenlijk vanaf de dertiende plaats gaan starten. Maar uit de documenten van de FIA blijkt dat het team van Haas de energy store en de control electronics van de auto van Magnussen heeft vervangen. Magnussen overschrijdt in beide gevallen het maximale aantal dat een coureur in een seizoen mag gebruiken. Daarnaast is het in strijd met de parc fermé-regels. Haas laat weten dat Magnussen vanuit de pitlane zal starten.