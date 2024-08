Marko blij met Perez: "Beter voor de strategie"

Het team van Red Bull Racing gaat vandaag op jacht naar de zege in Nederland. Max Verstappen begint zijn thuisrace vanaf de tweede plaats, en Sergio Perez mag vanaf plek vijf aan de wedstrijd beginnen. Helmut Marko is blij met de goede startpositie van Perez, want dit kan helpen bij de strategie.

Perez staat onder grote druk. Na een tegenvallende eerste seizoenshelft moet hij nu echt gaan presteren. In de kwalificatie op het circuit van Zandvoort zag hij er goed uit, en wist hij de toppers aardig bij te houden. Hij noteerde de vijfde tijd en dat betekent dat hij Verstappen kan gaan helpen in de race. De opdracht voor Perez is helder: hij moet bij de start zijn positie proberen vast te houden om Verstappen te kunnen helpen in de race.

Start

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet het zonnig in voor de race van vandaag. De Oostenrijker voorspelt in gesprek met Servus TV hoe de strategie eruit gaat zien: "Als je afgaat op de weersvoorspellingen en de temperaturen niet drastisch hoger worden, dan zou het een eenstopper kunnen worden. En dan denk ik dat de start beslissend moet zijn. Maar je zult zien, dat als McLaren of Lando Norris niet de leiding pakt, het moeilijker zal worden voor hen. We zitten dus binnen bereik."

Hulp

Marko denkt dat Perez zijn teamgenoot Verstappen kan gaan helpen. De Oostenrijker is blij dat Perez eindelijk een goede kwalificatie heeft afgewerkt: "Het is een van zijn beste kwalificatiesessies sinds lange tijd. En als hij deze positie vast weet te houden na de start, dan is dat natuurlijk altijd beter voor onze strategie. Het is namelijk veel beter als je twee auto's relatief dicht bij elkaar hebt rijden."