'Haas betaalt Uralkali en kan afreizen naar Monza'

Het team van Haas beleeft een onrustig weekend in Zandvoort. Op de baan verliepen de trainingen niet geheel vlekkeloos, terwijl ze naast de baan grote problemen hadden. Voormalig titelsponsor Uralkali had beslag laten leggen op al het materiaal, maar het lijkt erop dat Haas nu de schuld heeft afgelost.

Haas verscheurde begin 2022 de contracten met Uralkali na de Russische invasie in Oekraïne. Uralkali had echter sponsorgeld vooruit betaald, en ze waren van mening dat ze dit geld nog moesten ontvangen. Een Zwitserse rechtbank gaf Uralkali gelijk, en Haas moest geld gaan terugbetalen. Ze hadden echter een betaling gemist en het Russische bedrijf stapte naar de rechter in Nederland. Ze kregen gelijk en ze lieten beslag leggen op al het materiaal, inclusief de auto's, van Haas.

Haas kan wel deelnemen aan de race in Zandvoort, maar de materialen mochten Nederland niet verlaten. Hierdoor kwam deelname aan de Italiaanse Grand Prix van volgende week in gevaar. Volgens Formu1a.Uno is dat gevaar nu geweken, omdat Haas de problemen heeft opgelost. Het Italiaanse medium meldt dat Haas op vrijdagavond het geld heeft overgemaakt aan Uralkali. Dit betekent dat de materialen Nederland weer mogen verlaten en dat ze volgende week gewoon op tijd in Monza kunnen arriveren voor de race aldaar.