Marko heeft goed gevoel over kletsnatte kwalificatie

Het team van Red Bull Racing kende een redelijke vrijdag op het circuit van Zandvoort. Max Verstappen eindigde twee keer in de top vijf, terwijl Sergio Perez het veel lastiger had. Helmut Marko heeft echter een goed gevoel over de kwalificatie voor morgen.

Red Bull sloot vorige maand de eerste seizoenshelft op een teleurstellende wijze af. De Oostenrijkse renstal heeft voor dit weekend een paar updates meegenomen, en ze klonken in de afgelopen dagen redelijk opgewekt. In het vaderland van Max Verstappen wisten ze in wisselende weersomstandigheden geen snelste tijden te noteren in de eerste twee vrije trainingen. Toch zagen ze er best redelijk uit.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook redelijk positief met een oog op de kwalificatie van zaterdag. Na afloop van de tweede vrije training sprak de Oostenrijkse teamadviseur zich uit tegenover de internationale media: "Ik geloof dat we er voor de kwalificatie er goed uitzien. We hebben ook niet met het volledige vermogen rondgereden." Red Bull hoopt dan ook een voordeel te halen uit de voorspelde regen voor de kwalificatie: "Ik denk dat we dan zeker een goede kans maken op de pole position. Ik denk dat als je in de race voorop ligt, dat het dan niet uitmaakt of je maar een paar tienden verliest. Het is ook anders tussen Piastri en Norris. De bandenslijtage is best eigenaardig."