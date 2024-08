Ricciardo aast op Red Bull-zitje

Daniel Ricciardo begint dit weekend in Zandvoort aan een belangrijke tweede seizoenshelft. De Australiër zal moeten gaan vechten voor zijn toekomst in de Formule 1. Ricciardo barst van het zelfvertrouwen en hij aast op een zitje bij het grote Red Bull Racing.

Ricciardo bevond zich aan het einde van de eerste seizoenshelft in een moeilijke positie. Hij werd in verband gebracht met het zitje van Sergio Perez, maar hij moest ook vrezen voor zijn eigen plekje. Uiteindelijk besloot de Red Bull-top niet in te grijpen, en maakt Ricciardo gewoon het seizoen af bij VCARB. Of hij volgend jaar nog in de Formule 1 rijdt is onzeker, ook omdat Helmut Marko heeft bevestigd dat Liam Lawson volgend jaar op de grid staat.

All-in

In Zandvoort laat Ricciardo weten wat zijn doel is. De Australiër kijkt alleen maar naar de zitjes bij de Red Bull-teams, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Ja, alleen daar kijk ik naar. Het is een all-in aanpak. Maar ik denk dat ik daarmee het maximale uit mezelf haal. En als dat nog niet genoeg is, c'est la vie. Het maakt het intenser, maar ook eenvoudiger. Dus dit is wat mij betreft de beste aanpak. Het is niet omdat ik eigenwijs ben, ik wil gewoon nergens anders rijden."

Red Bull-zitje

Ricciardo blijft ambitieus, en hij aast eigenlijk op een zitje bij Red Bull Racing. Sergio Perez staat onder druk en Lawson staat ook klaar. Ricciardo durft niet te zeggen of hij serieus aanspraak maakt op het Red Bull-zitje: "Mijn prestaties zijn in het laatste deel van de eerste seizoenshelft beter geworden. Het gaat dus zeker beter. Maar ik kan niet zeggen dat ik zeer zeker genoeg heb laten zien. Als ik dit de komende races door kan trekken, dan kan ik zeggen dat dit mijn echte vorm is, en dat ik het over meerdere races heb bewezen. Het is subjectief om te zeggen dat dit genoeg is. Ik weet het niet. Misschien voelt het alsof ik genoeg heb laten zien. Ik ga echt niet met de vuist op tafel slaan en zeggen dat ik de beste ben en dat er iets moet gebeuren. Ik blijf mijn ding doen."