Hilarische Ricciardo wil drankimperium opbouwen

Daniel Ricciardo heeft weer van zich laten horen. De Australische coureur was na zijn vertrek uit de Formule 1 uit de publiciteit verdwenen, en hij verscheen ook niet meer in de media. Nu heeft hij zijn gezicht weer laten zien in een lollig reclamefilmpje voor een rosémerk.

Ricciardo droomde vorig jaar van promotie naar het grote Red Bull Racing. Hij kreeg een zitje bij VCARB om te laten zien dat hij nog steeds over het heilige vuur beschikte. Ricciardo had het echter zwaar naast zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en de Japanner was vrijwel elk weekend sneller dan Ricciardo. Zijn positie kwam onder druk te staan, en na de Grand Prix van Singapore viel het doek definitief voor Ricciardo.

Opvolgers

Ricciardo kreeg een bedankje van Red Bull en VCARB, en werd daarna aan de kant geschoven. Hij werd vervangen door Liam Lawson, die direct een goede indruk achterliet. Lawson maakte zoveel indruk op de top van Red Bull, dat hij promotie kreeg. Vanaf dit jaar is hij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing, en zijn zitje bij Racing Bulls is overgenomen door Isack Hadjar. Ricciardo is sindsdien niet meer op de circuits gesignaleerd.

Speciale fontein

Het was maandenlang stil rondom de Australische coureur. Ricciardo is nog steeds ontzettend populair, maar zijn fans moesten het doen met een aantal posts op sociale media. Ricciardo liet zijn neus niet zin in de openbaarheid, maar aan het zwijgen is nu een einde gekomen. Op zijn sociale kanalen heeft hij zijn nieuwe 'werk' gedeeld. In een reclamespotje is te zien hoe een uitgeruste Ricciardo een rosémerk aanprijst. Met zijn kenmerkende glimlach loopt hij door een tuin terwijl hij reclame maakt voor het merk. Vanzelfsprekend kan een fontein in de vorm van een schoen, voor een shoey, niet ontbreken in het hilarische filmpje.