Permane geeft verklaring voor matige vorm Ricciardo: "Hij dacht te veel na"

Daniel Ricciardo werd na de Grand Prix van Singapore weggestuurd door Racing Bulls. De Australiër presteerde erg matig en werd zodoende vervangen door Liam Lawson. Alan Permane, die tegenwoordig werkzaam is als Racing Director van Racing Bulls, denkt dat de matige prestaties vooral te wijten zijn aan Ricciardo zelf, die volgens hem veel te veel nadacht over alles.

Daniel Ricciardo keerde in 2023 terug in de Formule 1 bij AlphaTauri als de vervanger van de weggestuurde Nyck de Vries. De Australiër hoopte bij dat team zijn oude vorm - van voor zijn tijd bij McLaren - terug te vinden, zodat hij kans zou maken op het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Maar al snel werd duidelijk dat dit een gevalletje 'de wens is de vader van de gedachte' was.

In 2023 kwam Ricciardo tijdens de zeven raceweekenden waar hij aan deelnam tot één puntenfinish (zevende in Mexico) en in 2024 werd het niet veel beter. De man uit Perth bleef worstelen met zijn vorm en zijn auto. Hij kwam tijdens achttien Grands Prix en drie sprintraces tot vier puntenfinishes, wat hem een teleurstellend puntenaantal van twaalf opleverde.

Weggestuurd na GP van Singapore

Bovendien kon Ricciardo - waarvan verwacht werd dat hij de positie van Sergio Perez onder druk zou zetten - zijn teamgenoot, Yuki Tsunoda, ook niet bijhouden, waardoor er steeds meer geruchten rond gingen over een vroegtijdige exit van de Australiër. Dit kwam uiteindelijk ook uit, want na de Grand Prix van Singapore werd de achtvoudig Grand Prix-winnaar weggestuurd en vervangen door Liam Lawson.

Als de Racing Director van Racing Bulls, Alan Permane, gevraagd wordt waarom Ricciardo het zo moeilijk had bij het team uit Faenza, geeft hij in eerste instantie aan geen verklaring te hebben. "Ik weet het niet en hij weet het ook niet", vertelt de Brit tegenover Motorsport.com. "We hebben het besproken en geprobeerd om het uit te vogelen."

"Yuki deed dat niet en hij reed zo snel als hij kon"

Als Permane, die in het verleden als sportief directeur van Renault F1 ook al samenwerkte met Ricciardo, verder ingaat op de vraag kan hij misschien toch een verklaring vinden. "Ik maakte me zeker zorgen dat hij te veel nadacht. Hij maakte zich zorgen om de banden, dat deze niet om konden gaan met de snelheid die hij eruit wilde halen. Het voelde alsof hij zijn enorme ervaring gebruikte om dingen te beoordelen die mogelijk niet klopten, want Yuki deed dat niet en hij reed zo snel als hij kon. En dat werkte. Dat was een moeilijke tijd."