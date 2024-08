Marko deelt flinke waarschuwing uit aan Perez

Vlak na de Belgische Grand Prix werd duidelijk dat Sergio Perez het seizoen mag afmaken bij Red Bull Racing. De Mexicaan moet echter wel gaan presteren, want anders komt zijn zitje alsnog in gevaar. Helmut Marko deelt nu dan ook een zeer duidelijke waarschuwing uit.

Perez kende een enorm teleurstellende eerste helft van het seizoen. De Mexicaan reed een aantal teleurstellende races, hij pakte weinig punten en hij bleef ver achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Ondanks dat hij net zijn contract had verlengd, werd er getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. Hij mag het seizoen gaan afmaken, maar de boodschap is helder. Perez moet gaan presteren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko doet daar dan ook totaal niet geheimzinnig over. De Oostenrijker stelt in gesprek met Kleine Zeitung dat Liam Lawson volgend jaar een zitje krijgt, zonder te verduidelijken bij welk team. In de Oostenrijkse krant waarschuwt hij Perez: "Als Checo zijn normale snelheid constant kan tonen, dan zijn we tevreden. Maar hij heeft altijd van die schommelingen, ofwel in de kwalificatie of in een bepaald gedeelte van de race. Hij is niet constant en dat is het probleem." Marko krijgt de vraag wat er met Perez gaat gebeuren als hem dat niet lukt: "Laten we eerste maar eens kijken wat hij laat zien."