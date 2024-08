"Marko bevestigt: Lawson krijgt stoeltje in 2025"

Het lijkt er sterk op dat Liam Lawson volgend jaar op de grid staat. De Nieuw-Zeelandse Red Bull-coureur functioneert dit jaar als reservecoureur, maar hij aast op een permanent zitje. Helmut Marko doet er niet geheimzinnig over en hij stelt dat Lawson volgend jaar in één de auto's van de Red Bull-teams zit.

Dit weekend gaat de tweede seizoenshelft van start in de Formule 1. Op het circuit van Zandvoort wordt het spektakel weer in gang getrokken. Voor Lawson is het een speciale plek, want hier mocht hij vorig jaar onverwachts invallen voor de geblesseerde Daniel Ricciardo. Lawson reed een serie races en daarin maakte hij een goede indruk. Hij kreeg voor dit jaar echter geen zitje bij Visa Cash App RB.

Het is geen geheim dat Red Bull-adviseur Helmut Marko onder de indruk is van de prestaties van Lawson. De Nieuw-Zeelander is dit jaar de reservecoureur van VCARB en Red Bull, en hij wil volgend jaar op de grid staan. Tegenover Kleine Zeitung komt Marko met goed nieuws voor Lawson: "Hij zit volgend jaar zeker in één van onze auto's." Marko zegt niet om welk team het gaat. Bij VCARB is nog een plekje vrij, terwijl Sergio Perez aan de kant kan worden geschoven bij Red Bull als zijn resultaten blijven tegenvallen.