Surer ziet slimme Verstappen: "Alleen tegen Lewis komt de oude Max boven"

Max Verstappen gaat aankomend weekend in Zandvoort verder met zijn jacht op zijn vierde wereldtitel. De Nederlander ziet dat zijn team Red Bull niet meer oppermachtig is. Volgens Marc Surer lost Verstappen dat op door slim te rijden.

Verstappen wist begin dit jaar meerdere races te winnen. Red Bull was oppermachtig, maar al snel werd het gat dicht gereden door de concurrentie. Verstappen toonde daarna meerdere keren zijn klasse, maar in de laatste vier races voor de zomerstop kon hij niet winnen. De concurrentie van Mercedes en McLaren was simpelweg te sterk. In Hongarije verloor Verstappen de macht over zijn emoties, maar verder bleef hij ijzig kalm.

Uitvallen

Verstappen weet namelijk dat hij altijd moet blijven finishen en zoveel mogelijk punten moet scoren. Oud-coureur Marc Surer noemt dat een kracht in gesprek met Motorsport-Total: "Max valt niet uit. Hij is alleen uitgevallen in Australië. Als hij vaker zou uitvallen, zou de wereld er heel erg anders uitzien. Norris is echter wisselvallig, en Max niet. Verstappen rijdt nu zo slim dat hij kan denken dat hij niet gaat winnen, dus dan maar gewoon zijn vizier richt op de tweede plaats."

Hamilton

Volgens Surer rijdt Verstappen niet altijd op deze slimme manier. De oud-coureur wijst namelijk naar Lewis Hamilton: "Als hij tegen Lewis vecht, komt de oude Max weer naar boven. Maar verder niet, hij racet heel bewust. Zo word je kampioen. Vroeger stormde hij als een gek naar voren, maar nu doet hij het stap voor stap. Als hij nu niet op kop ligt, neemt hij zijn tijd. Dat is niet de Max die we van vroeger kennen. Toen ging hij met een breekijzer naar voren, maar hij heeft veel geleerd."