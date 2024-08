Marko wil Red Bull-leegloop tegenhouden

Het team van Red Bull Racing heeft in de afgelopen maanden een aantal zware tikken gehad. Begin dit jaar werd bekend dat Adrian Newey gaat vertrekken, en tijdens de zomerbreak werd ook het vertrek van Jonathan Wheatley aangekondigd. Helmut Marko stelt dat Red Bull nu gaat vechten voor elke werknemer.

Red Bull beleeft een zwaar jaar. Op de baan aast Max Verstappen nog op de zeges, maar achter de schermen is het onrustig. Topontwerper Adrian Newey kondigde zijn vertrek aan, en een paar weken geleden maakte Red Bull wereldkundig dat sportief directeur Jonathan Wheatley gaat vertrekken. Wheatley wordt de teambaas van Audi, en zijn vertrek is een flinke dreun voor Red Bull. Als sportief directeur was hij immers verantwoordelijk voor de communicatie met de wedstrijdleiding en de pitstops.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalt van het aanstaande vertrek van Wheatley. De Brit krijgt een mooie baan bij Audi, en volgens Marko kon Red Bull niet concurreren met de Duitse autofabrikant. Bij Auto, Motor und Sport legt de teamadviseur uit dat Audi de portemonnee trok: "We hadden het daar niet tegen op kunnen nemen." Volgens AMuS vreest Red Bull dat er nu nog meer belangrijke mensen gaan vertrekken. Marko wil dat echter tegenhouden: "We zijn goed en breed gepositioneerd en we gaan voor elke medewerker vechten."