'Alpine mengt zich in strijd om Newey'

Het is nog altijd onduidelijk waar de toekomst van Adrian Newey ligt. De topontwerper ligt goed op de markt, en eerder deze maand leek het er nog op dat hij zou gaan tekenen bij Aston Martin. Het lijkt erop dat het team van Alpine daar nu een stokje voor probeert te steken.

Eerder dit jaar werd bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull Racing. De Britse topontwerper houdt zich nu alleen nog maar bezig met de Hypercar en begin 2025 verlaat hij dan het team. Veel teams azen op zijn handtekening, maar het is nog niet duidelijk waar zijn toekomst ligt. Hij werd in verband gebracht met Ferrari, en in de afgelopen weken leek het erop dat hij zou gaan tekenen bij Aston Martin. De Britse renstal had hem een reusachtig aanbod gedaan.

Volgens sommigen media is de deal met Aston Martin al rond, maar er liggen nog steeds kapers op de kust. Het Duitse medium F1-Insider meldt namelijk dat Alpine bij hem heeft aangeklopt. Volgens het medium hebben Flavio Briatore en Renault-topman Luca de Meo contact opgenomen met Newey. Ze zouden hem een bijzonder aanbod hebben gedaan, want ze willen Newey beslissingsvrijheid op alle gebieden geven. Aangezien de fabriek van Alpine in het Britse Enstone staat, kan Newey ook gewoon in het Verenigd Koninkrijk blijven wonen. Volgens F1-Insider zou Newey het bod overwegen, wat voor een nieuwe plottwist zou zorgen in deze zaak.