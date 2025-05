Christian Horner lacht om nieuwe look van Adrian Newey

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner ziet Adrian Newey voortaan als een 'gigantische boeman'. De Brit vond het maar niets toen hij zijn voormalige collega zag in de groene teamkleuren van Aston Martin.

Adrian Newey maakt dit weekend zijn eerste opwachting als onderdeel van zijn nieuwe team. Het Britse F1-genie was nog niet in de paddock geweest dit jaar, maar de Grand Prix van Monaco is de eerste.

'Gek om te zien'

Media meldde dat Newey dit weekend zijn opwachting zou gaan maken bij het team van Aston Martin in de paddock. Christian Horner vindt dat echter maar vreemd om te zien. In gesprek met Sky F1 zegt Horner: "Het is geweldig om te zien. Ik heb hem nog niet in het groen gezien. Hij ziet eruit als een gigantische boeman."

"Het is vreemd om hem in het groen te zien. Hij is een racer. Ik denk niet dat hij ooit een race op dit circuit heeft gemist, zelfs niet tijdens zijn verlof bij McLaren. We spreken hem later, maar het is goed om hem hier te zien." Horner is erg blij om zijn oude collega weer te zien. De twee hebben van 2007 t/m 2024 samengewerkt.

Lunchgesprekken

Andy Cowell, de teambaas van Aston Martin, zei over de komst van Newey: "Toen Adrian er begin maart bij kwam, zeiden we: 'Goed, we hebben Adrian nodig om ons te richten op 2026 en de architectuur van de auto'. Dat is waar hij zich voornamelijk op heeft gericht. De lunchgesprekken gingen niet alleen over wat hij eet en wat hij in het weekend heeft gedaan."

Newey zou lunchgesprekken hebben gehouden met Cowell over het verbeteren van de 2025-auto. De Brit heeft dus ook een klein beetje met de auto van dit seizoen te maken: "Er zijn ook gesprekken geweest over onze bestaande auto, de '25-auto, en wat de problemen zouden kunnen zijn, maar het is een apart engineeringteam dat aan de '25-auto heeft gewerkt. Terwijl hij aan de auto '26 werkt, krijgt hij de tools te zien die we hebben - in het bijzonder CFD, windtunnel, het hele traject van informatie van een tekentafel tot windtunnelresultaten - en daarmee leren we wat onze sterke en zwakke punten zijn en hoe we onze sterke punten kunnen behouden en onze zwakke punten kunnen verbeteren."

'Teamplayer'

"Dit weekend is hij hier en zal hij zien hoe we werken in een raceweekendomgeving, hoe we de auto die we hebben optimaliseren, hoe we met een andere strategie omgaan", zegt Cowell. "Zijn ervaring en inzicht om te zien wat er goed en minder goed gaat, helpt ons om een lijst op te stellen van dingen waaraan we moeten werken om een sterker team te worden."