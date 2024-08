Balende Bottas blijft strijdbaar: "Hebben nul punten"

De toekomst van Valtteri Bottas in de Formule 1 is nog altijd onzeker. De Finse coureur beschikt over een aflopend contract bij Sauber, en hij beleeft geen geweldig seizoen. Bottas blijft echter kalm, hij voelt zich goed. Toch stelt hij ook dat hij niet helemaal tevreden was met zijn eerste seizoenshelft.

Bottas en zijn team Sauber hebben in de eerste seizoenshelft geen enkel WK-punt gescoord. De ambities zijn zeer groot, en Sauber moet nog een aantal stappen gaan zetten aangezien ze in 2026 worden omgetoverd in het fabrieksteam van Audi. De Duitse autofabrikant wil het liefst dat de fabriekscoureurs volgend jaar al in de auto's zitten. Nico Hülkenberg heeft al een contract getekend, en wie zijn teamgenoot wordt is nog onzeker.

Bottas wordt gezien als een kanshebber voor het zitje. De Fin weet zelf echter ook wel dat het momenteel niet helemaal lekker gaat. In een interview met Motorsport.com is hij eerlijk over zijn huidige prestaties: "Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben met hoe het seizoen tot nu toe gaat. We hebben nul punten. Dat was niet het doel, maar vanuit mijn kant heb ik niet het gevoel dat ik kansen heb gemist. Ik voel me goed in de auto en de kwalificaties zijn goed, net als de races. Ik maak er het meeste van, maar in deze situatie is dat helaas niet zichtbaar. Het was een zware rit voor ons. We hebben onze doelen zeker nog niet behaald."