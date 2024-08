Hadjar weet hoe hij Marko tevreden kan houden

Helmut Marko is één van de meest invloedrijke mensen in de huidige Formule 1. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur is nog altijd belangrijk voor de talenten van het team. Hij is groot fan van Isack Hadjar, en de jonge Franse coureur legt uit hoe hij met Marko omgaat.

Marko laat met enige regelmaat weten welke jonge coureurs in aanmerking komen voor promotie. De Oostenrijker wijst regelmatig naar reservecoureur Liam Lawson, maar hij laat ook vaak de naam van Hadjar vallen. De jonge Franse coureur rijdt dit jaar in de Formule 2 en daar doet hij het zeker niet slecht. Eerder dit seizoen mocht hij ook een vrije training rijden voor het team van Red Bull Racing.

Marko neemt vaak contact op met Hadjar. De jonge Fransman pakt soms zelf ook de telefoon op om de teamadviseur te contacteren. In The Red Bulletin geeft Hadjar dat toe: "Ja, soms bel ik hem." Lachend legt Hadjar uit dat hij nu weet hoe hij met Marko moet omgaan: "Hij neemt altijd op, en als hij toch niet opneemt, dan belt hij je terug. Ik kan goed met hem opschieten, en als ik hem bel, bel ik niet om over koetjes of kalfjes te praten. Soms, als je iets verkeerd hebt gedaan, dan is het beter om hem voor te zijn. Dat heb ik inmiddels wel geleerd, en dat waardeert hij. Hij is dan iets relaxter."