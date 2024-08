Magnussen maakt zich niet druk over onzekere toekomst: "Geen stress"

Kevin Magnussen lijkt afscheid te moeten gaan nemen van de Formule 1. De Deen vertrekt na dit jaar bij het team van Haas, maar hij lijkt niet in aanmerking te komen voor een nieuw contract. Magnussen haalt zijn schouders erover op, en hij stelt dat hij geen stress heeft.

Magnussen is niet bezig met een sterk seizoen. De Deense coureur blijft ver achter op zijn teamgenoot Nico Hülkenberg, en hij heeft niet veel punten gescoord. Magnussen en Haas maakten eerder al bekend dat ze na dit jaar uit elkaar gaan, en de naam van de Deen wordt niet genoemd bij andere teams. De kans is dus zeer groot dan hij na afloop van dit jaar voor de tweede keer afscheid gaat nemen van de Formule 1.

Magnussen vindt het niet erg dat zijn toekomst op dit moment onzeker is. Hij heeft genoeg ervaring, en hij haalt er zijn schouders over op. In gesprek met Motorsport.com stelt hij dat hij zeker geen onrustige gevoelens heeft over deze situatie: "Het is wel een soort van spannend dat het volgend jaar hoe dan ook anders zal zijn. Het is wat nieuws, daarom vind ik dit best spannend. Maar ik heb wel vaker in deze situatie gezeten. Ik maak me hier helemaal geen zorgen over, ik voel geen stress."