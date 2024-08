Waché ontkent dat vertrek Newey grote impact heeft op Red Bull

Adrian Newey is bezig met zijn laatste maanden in dienst van Red Bull Racing. De Britse topontwerper verlaat de renstal begin 2025, en dat is een fikse klap voor het team. Volgens Pierre Waché valt dat wel mee, maar gaat hij de tips van Newey wel missen.

Newey speelde jarenlang een belangrijke rol bij de successen van Red Bull. In mei kwam Red Bull met groot nieuws: Newey gaat het team verlaten. Begin 2025 vertrekt hij definitief bij het team uit Milton Keynes, maar tot die tijd focust hij zich vooral op zijn RB17-hypercar. Voor Red Bull is Newey's exit een pijnlijke nederlaag, want met hem hadden ze één van de masterminds van de huidige Formule 1 in handen.

Feedback

Technisch directeur Pierre Waché heeft al meerdere keren aangegeven dat hij het vertrek van Newey jammer vindt. Ook nu doet hij dat weer in een interview met Motorsport.com: "De feedback en adviezen van Adrian waren natuurlijk enorm in ons voordeel. Net als in iedere business en net zoals in het leven moet je vooruitkijken, maar ik wil ook niets afdoen aan wat hij voor ons team heeft gedaan en ook niet aan wat hij voor mij persoonlijk heeft betekend."

Structuur

Volgens Waché heeft het vertrek van Newey geen reusachtige impact op Red Bull. De technisch directeur stelt dat het allemaal eigenlijk best wel meevalt: "Hij heeft enorm veel ervaring, is zeer slim en hij is heel erg succesvol. Maar we staan waar we staan. Onze dagelijkse gang van zaken is niet echt veranderd. Het enige is dat er nu niet meer iemand over je schouder meekijkt en zegt: 'Hebben jullie hieraan gedacht of daaraan gedacht?' Maar fundamenteel gezien verandert het niets aan wat we doen."