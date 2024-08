Waché denkt vertrek Newey op te kunnen vangen

Het team van Red Bull Racing moet begin 2025 afscheid nemen van Adrian Newey. De Britse topontwerper gaat vertrekken bij het team, maar bij Red Bull denken ze dat ze dit gemis kunnen opvangen. Technisch directeur Pierre Waché is tevreden met het technische team.

Met Newey vertrekt er één van de belangrijkste mensen binnen de technische afdeling van Red Bull. Het is een flinke tegenslag voor Red Bull, maar er blijven wel een aantal andere grote technische namen binnenboord. Zo hebben technisch directeur Pierre Waché, Enrico Balbo en Ben Waterhouse hun contract bij het team verlengd. Bij Red Bull denken ze dat ze hiermee de strijd kunnen winnen.

Technisch directeur Pierre Waché is nu één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. Hij is tevreden met het huidige technische team, zo stelt hij bij Motorsport.com: "Als we ergens niet tevreden mee zijn, dan proberen we dat natuurlijk te veranderen of te compenseren. Als ik voor mezelf spreek: ik ben niet perfect in mijn rol, zoals niemand perfect is in het leven. Je moet zeker nooit denken dat je perfect bent. Je moet mensen om je heen verzamelen die je zwaktes compenseren, zo moet het zijn. Ik hoop en ik zie dat alle mensen onder mij in bepaalde dingen beter zijn dan ikzelf, om te compenseren wat ik niet kan doen. We zijn een groep en daarin is het niet zo dat de één zwakker is dan de ander. Iedereen heeft sterke punten en het samenbrengen daarvan is het allerbelangrijkste. Een groep waarin één persoon iets doet, bestaat niet. Het gaat erom hoe al die personen samenwerken."