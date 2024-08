Ocon roept FIA op om 2026-regels niet aan te passen

In 2026 gaan er nieuwe technische reglementen gelden in de Formule 1. Niet iedereen is blij met deze regels, er bestaat vooral veel ergernis over de strenge aerodynamische regels. Esteban Ocon hoopt dat de FIA niet luistert naar de teams en vasthoudt aan de huidige plannen.

De 2026-regels waren maandenlang het onderwerp van gesprek. Eerder dit jaar werden ze definitief gepresenteerd, en dat zorgde voor veel kritiek. Veel teams en coureurs waren namelijk niet blij met een aantal delen van het nieuwe regelboek. Zo ontstond er veel ergernis over de nogal strenge aerodynamische regels. Door de komst van de actieve aerodynamica en de kleinere invloed van de vloer op het gedrag van de auto, hebben teams minder speelruimte om voordelen te vinden.

Veel coureurs vinden dit geen goede ontwikkeling, maar Esteban Ocon wel. De Alpine-coureur laat aan Motorsport.com weten dat hij hoopt dat de FIA niet luistert naar de kritiek: "Ik ben het er niet mee eens dat we nu veel verschillende winnaars zien. McLaren, Red Bull, Mercedes en Ferrari winnen, maar die teams deden dat al langer. Alleen McLaren is er onder deze regels bijgekomen, dus eigenlijk is de situatie maar voor één team anders. Dit is een constructeurskampioenschap, dus verschillen zullen er altijd zijn, maar de auto's horen eigenlijk binnen drie of vier tienden van elkaar te zitten. Ik zie dat de nieuwe regels weinig ruimte bieden en ik hoor dat teams de FIA oproepen om meer ruimte toe te staan, maar ik hoop dat de FIA zegt dat ze de regels niet gaan openbreken."