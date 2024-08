"Newey beleefde zwaarste jaar in F1 met Verstappen".

Adrian Newey is bezig met zijn laatste maanden bij Red Bull Racing. De topontwerper vertrekt begin 2025 bij het team, en daarmee komt een tijdperk ten einde. Newey heeft veel goede herinneringen aan zijn jaren bij Red Bull, en hij wijst zijn zwaarste periode aan.

Newey speelde een belangrijke rol bij de successen van Red Bull. Hij was verantwoordelijk voor alle kampioenswagens van het team, en hij wordt niet voor niets gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Na een aantal onrustige maanden werd begin dit jaar bekend dat Newey gaat vertrekken bij Red Bull. Hij focust zich nu vooral op de RB17, zodat hij na zijn definitieve vertrek in 2025 snel weer aan de slag kan gaan bij een mogelijke nieuwe werkgever.

Mijlpaal

Newey heeft nu de tijd om terug te kijken op zijn leven bij Red Bull. De Brit heeft veel mooie herinneringen aan deze jaren, en hij bespreekt deze in de podcast Talking Bull: "Die eerste overwinning in 2009 in China met Vettel was een mijlpaal. De laatste race in Abu Dhabi in 2010, waar we tegen de verwachtingen in het kampioenschap wonnen, dat is iets wat ik nooit zal vergeten. In 2012 werd het ook beslist in de laatste race. Sebastian werd daar achterstevoren getikt en had een enorm gat in zijn wagen. Maar hij kon doorrijden en de titel pakken."

Verstappen

Newey kende in de laatste jaren vooral successen met Max Verstappen. De Nederlander won zijn eerste wereldtitel in 2021 na een bizarre titelstrijd met Lewis Hamilton. Voor Newey was dit op meerdere vlakken een enorm zwaar jaar, en daar is hij eerlijk over: "Over die laatste race in Abu Dhabi zal denk ik nog jaren worden gesproken. Dat was, denk ik, van al mijn jaren in de autosport het moeilijkste jaar."