Briatore verwacht in twee jaar weer podiumplekken voor Alpine

Het team van Alpine beleeft een lastig seizoen in de Formule 1. Ze willen graag terugkeren aan de top, en Flavio Briatore is aangesteld als speciaal adviseur om het team weer in de juiste richting te krijgen. Briatore denkt dat Alpine binnen een paar jaar weer op het podium kan staan.

Alpine heeft een aantal loodzware maanden achter de rug. De prestaties vielen tegen, achter de schermen was het enorm onrustig en ze gaan waarschijnlijk stoppen met hun eigen motorenproject. De top van het team is in de afgelopen maanden ook flink veranderd. Teambaas Bruno Famin trad terug en deze maand is Oliver Oakes begonnen als zijn opvolger. Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is ook aangetrokken, hij functioneert als speciale adviseur.

Briatore wil het team terug naar de top gaan helpen. De Italiaan wil echter wel realistisch blijven. In de podcast 'Formula for Success' van Eddie Jordan en David Coulthard, is hij duidelijk: "In twee jaar tijd staan we weer op het podium. In 2027 staan we weer op dat podium." Hij stelt dat Alpine voorlopig nog geen nieuwe coureur gaat presenteren: "De coureur maakt nu geen verschil. Het is belangrijk dat we momenteel alle energie in de technische kant stoppen en dat onze auto er beter uit gaat zien en dat we er beter uitzien voor volgend jaar. In 2026 denk ik dat we het nieuwe Alpine gaan zien."