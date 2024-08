Feedback Verstappen en Perez even belangrijk voor Red Bull

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal lastige races achter de rug. De Oostenrijkse renstal is hun voorsprong verloren, maar nu willen ze weer gaan terugslaan. Volgens Pierre Waché is de feedback van zowel Max Verstappen als Sergio Perez even belangrijk.

Red Bull is niet langer het heersende team in de Formule 1. Ze hebben nu gezelschap gekregen van Mercedes, McLaren en Ferrari. Bij Red Bull hebben ze nog altijd veel vertrouwen in Max Verstappen, hij voert nog steeds het wereldkampioenschap aan en hij maakt niet veel fouten. Verstappen wil zelf ook weer snel gaan winnen, maar daar is wel verbetering van Red Bull voor nodig.

Technisch directeur Pierre Waché steekt niet onder stoelen of banken dat hij onder de indruk is van Verstappen. Waché legt aan Crash.net uit dat ook Sergio Perez belangrijk is voor de ontwikkeling: "De feedback van beide coureurs is heel belangrijk voor hoe we de auto ontwikkelen en hoe we oplossingen vinden voor problemen, want een snelle auto bouwen is eigenlijk niet moeilijk. Wat wel moeilijk is, is om een auto snel en bruikbaar te maken voor de coureurs. Als ik in de auto zou zitten, zou ik niet in staat zijn om de prestaties eruit te halen. Je gebruikt dit soort auto's zo specifiek dat het heel belangrijk is de coureur alles gebruikt."