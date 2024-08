Hill ziet Newey wel naar Aston Martin overstappen

Adrian Newey heeft nog altijd geen officieel bericht naar buiten gebracht over zijn toekomstplannen. De Britse topontwerper vertrekt begin volgend jaar bij Red Bull Racing, en inmiddels lijkt het er op dat hij naar Aston Martin gaat. Ook Damon Hill stelt dat hij heeft gehoord dat er iets in de pijpleiding zit.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. Toen de Brit bekendmaakte dat hij gaat vertrekken bij Red Bull, werd hij direct in verband gebracht met meerdere teams. Eerst werd Ferrari gezien als zijn mogelijke nieuwe werkgever, maar al snel werden die verhalen naar het rijk der fabelen verwezen. Nu lijkt het er sterk op dat Newey de overstap gaat maken naar het team van Aston Martin.

Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill heeft dit soort verhalen gehoord. De Britse oud-coureur doet er geheimzinnig over in de F1 Nation Podcast: "Aston Martin heeft veel potentie en ze hebben genoeg middelen om hem naar het team te halen. Ik heb wel gehoord dat er iets in de pijplijn zit, maar meer weet ik ook niet." Hill ziet het ook niet gebeuren dat Newey de Formule 1 gaat verlaten: "Ik denk dat hij hier zeker nog door wil gaan, maar wel op een lager pitje. Ik verwacht niet dat hij de hele tijd met veel stress wil werken. Hij wil zijn ervaring gebruiken en hij wil dat mensen naar hem luisteren. Dan kan hij doen waar hij zo goed in is."