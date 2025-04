Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Grand Prix van Bahrein. Het circuit van Sakhir is bekend terrein voor de teams en coureurs, maar het weekend zal wel een uitdaging gaan vormen. Een regenrace is in ieder geval uitgesloten.

De Bahreinse Grand Prix is de vierde race van het jaar. In Australië, China en Japan moesten de teams goed naar de weermodellen kijken, maar in Bahrein hoeven ze zich daar geen zorgen over te maken. In het oliestaatje valt er vrijwel nooit een buitje, al was dat tijdens de wintertest wel het geval. Nu lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren, maar dat betekent niet dat er geen uitdagingen zijn.

Warme dagen

Op de vrijdag worden de eerste twee vrije trainingen verreden in Bahrein. Het wordt zeer warm op deze dag, want volgens de huidige weermodellen wordt het zo'n 33 graden Celsius. In de avond zakken de temperaturen onder de dertig graden, maar zal het wel warm blijven. De teams zullen wel rekening moeten gehouden met het weer, want volgens de huidige weermodellen kan het hard gaan waaien met windstoten van tussen de twintig en de dertig kilometer per uur.

Forse windstoten

Ook op de zaterdag blijft het droog. Op het circuit van Sakhir worden dan de derde vrije training en de kwalificatie verreden, en dan wordt het ongeveer 28 graden Celsius. De kans op harde windvlagen blijft bestaan, en dat kan een probleem gaan vormen voor de coureurs. Volgens de huidige weermodellen wordt het op zondag zo'n 29 graden Celsius. Op deze dag wordt de Grand Prix verreden, al gaat het wel om en avond race. Het kwik zal dan iets zijn gedaald en een bui is uitgesloten. Daarnaast hoeven de teams zich ook weinig zorgen te maken over harde windstoten, al zal het niet windstil zijn in Bahrein.