Audi verwacht pas na drie jaar mee te strijden voor de zeges

Audi stapt in 2026 de Formule 1 in. Het nieuws werd voorafgaand de Belgische Grand Prix bevestigd en iedereen kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Duitse autofabrikant. Bij Audi zelf willen ze niet te hard van stapel lopen en verwachten ze pas na drie seizoenen mee te kunnen doen voor de zeges.

De komst van Audi was groot nieuws voor de Formule 1. De komst van de Duitse fabrikant hing al eventjes in de lucht en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Audi stapt de sport in als motorleverancier en gaat samenwerken met een bestaande renstal. Het is nog niet duidelijk welk team dat zal zijn, men verwacht eind dit jaar met meer nieuws naar buiten te komen.

Instappunt

Bij Audi houdt iedereen voorlopig nog eventjes het hoofd koel. In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1 maar CEO van Audi Formula Racing Adam Baker loopt niet te hard van stapel. Hij wordt geciteerd door Motorsport.com: "We kennen de grootte van deze uitdaging. We willen laten zien dat we succesvol kunnen zijn. De leden van de directie weten van de sport en ze zijn zich bewust van de uitdagingen. Als instappunt is 2026 een heel aantrekkelijk jaar."

Realistisch doel

Baker zou geen problemen hebben met goede resultaten in het debuutjaar. De CEO is zich er echter wel van bewust dat dit zeer lastig gaat worden: "We zouden graag direct competitief zijn, we moeten ook realistisch blijven. We willen binnen drie jaar in de positie zitten dat we races kunnen winnen. De regels veranderen en iedereen werkt nu al binnen deze financiële regels. De situatie is dus heel anders dan vroeger, toen bepaalde teams een voordeel hadden. In dit scenario is deze drie jaar een realistisch doel."