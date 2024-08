Leclerc ziet hoopvolle signalen bij tegenvallend Ferrari

Het team van Ferrari heeft een aardige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze vochten eerst om de zeges, maar momenteel vallen de prestaties een beetje tegen. Charles Leclerc blijft echter hoopvol en hij ziet dat Ferrari een flink aantal stappen heeft gezet.

Ferrari begon aan het seizoen als de grootste uitdager van Red Bull Racing. Ze wisten twee races te winnen, en samen met McLaren en Mercedes hadden ze het gat met Red Bull gedicht. Ferrari viel in de afgelopen maanden echter terug, en dat was niet helemaal de bedoeling. Mercedes en McLaren zijn hard bezig met Red Bull inhalen, terwijl Ferrari op zoek is naar verbeteringen.

Set-up

Ferrari-coureur Charles Leclerc houdt de moed erin. Leclerc stelt dat het negatieve keerpunt plaatsvond in Barcelona, waar het team een nieuwe vloer introduceerde. Dit zorgde voor wat problemen, en Leclerc legt aan Motorsport.com uit dat hij hoop houdt: "Vanuit mijn kant ben ik de afgelopen vier races heel erg agressief geweest op het gebied van de set-up, vooral om te proberen oplossingen te vinden. Ik ben altijd op zoek naar de laatste paar honderdsten en ik denk dat dit normaal gesproken de aanpak is die het meest loont. Maar als je bijvoorbeeld een stuiterende auto hebt, dan kun je niet dicht op de limiet rijden, omdat de auto dan nog onvoorspelbaarder wordt."

2023

Het gestuiter was volgens Leclerc niet het grootste probleem: "Het ging er meer om dat we de auto in een extreme set-up hadden gezet. Dat was de belangrijkste reden voor het gebrek aan prestaties." Leclerc ziet parallellen met hoe het in 2023 ging: "Ik weet nog dat we vorig jaar twee van dit soort races hadden. Het begon in Zandvoort, waar we tegen onszelf zeiden dat het misschien niet onze beste race was, maar dat we wel zoveel mogelijk wilden leren om ons te verbeteren. Ik weet zeker dat dit hetzelfde proces is dat we nu hebben gevolgd."