Verstappen weigert zijn jongere zelf advies te geven

Max Verstappen is dit jaar bezig met zijn tiende seizoen in de Formule 1. De Nederlander kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en hij heeft zichzelf al veel successen bezorgd. Hij heeft er ook geen zin in om te filosoferen over tips aan zijn jongere zelf.

Verstappen was bij zijn debuut de jongste coureur die ooit aan de start stond van een Grand Prix. Dat record staat nog steeds op zijn naam, maar het is niet meer zijn enige record. Verstappen heeft de recordboeken herschreven en hij is momenteel de grootste naam in de Formule 1. Zijn successen kwamen niet uit de lucht vallen, aangezien hij al zijn hele loopbaan wordt gezien als het toptalent.

Verstappen heeft er dan ook geen zin in om tips te geven aan zijn jongere zelf. De Nederlander krijgt deze vraag in een interview met Formula.hu, zijn antwoord is duidelijk: "Eerlijk? Helemaal niks. Als je telkens weet wat de toekomst gaat brengen, of als je telkens advies krijgt vanuit de toekomst, dan is dat gewoon extreem saai. Ik denk dat het zeer belangrijk is om fouten te maken. Het is belangrijk om niet te weten wat de toekomst gaat brengen of hoe het je zal vergaan en wat je gaat bereiken. Dat is ook gewoon niet leuk."