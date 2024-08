'Kamp Verstappen blijft naar Mercedes kijken'

Al het hele jaar gonst het van de geruchten over de toekomst van Max Verstappen. Hij lijkt Red Bull trouw te blijven, maar hij wordt nog steeds in verband gebracht met Mercedes. Nu lijkt het er op dat de Verstappens goed blijven kijken naar de kracht van Mercedes.

De onrust binnen het team van Red Bull zorgde ervoor dat Verstappen veelvuldig in verband werd gebracht met Mercedes. De Nederlander wees op zijn contract bij Red Bull, en leek niet te willen denken over een transfer. Toch bleven de geruchten over Mercedes bestaan, ook omdat de resultaten van Red Bull steeds minder sterk werden. Hierdoor wordt er nog steeds gekeken naar de situatie.

Volgens het Duitse medium F1-Insider houden de Verstappens alles ook goed in de gaten. Het medium meldt dat het kamp Verstappen in 2025 goed zal kijken naar het chassis en de prestaties van Mercedes, om deze dan te vergelijken met die van Red Bull. Volgens F1-Insider kan er een beslissing ten gunste van Mercedes worden genomen, als Red Bull blijft tegenvallen. De Duitse site stelt dat er in 2025 weer bepaalde prestatieclausules in het contract van Verstappen staan, waardoor hij zelfs zonder hulp van Helmut Marko zou kunnen vertrekken bij Red Bull. Daarnaast zouden de Verstappens soms zelfs praten met Mercedes-teambaas Toto Wolff en CEO Ola Källenius.